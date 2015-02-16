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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 16日 星期一 11:10 BJT

新加坡总理李显龙患前列腺癌 将接受手术

新加坡总理公署周日发布声明称，总理李显龙被诊断患前列腺癌，定于周一接受前列腺切除手术，将请病假一周。李显龙病休期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将代行总理职务。李显龙1992时曾被诊断患淋巴癌，经成功化疗后病情缓解。路透
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