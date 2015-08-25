新加坡将于9月11日举行国会选举

路透新加坡8月25日 （记者 Saeed Azhar/Aradhana Aravindan） - 新加坡政府周二称，将于9月11日举行国会选举。这一日期比下次大选的最后期限提前了一年多，在经济增长减速的背景下，此举似乎是为了借助新加坡独立50周年的东风。

分析师们曾表示，新加坡人民行动党（PAP）渴望趁着8月9日独立日庆典带来的民族自豪感高涨之机，改善在上次大选中的表现。

人民行动党2011年大选所获选票比例创下历史低点，因许多民众对高昂的生活成本和移民问题感到不满。这些问题将再次成为本次大选辩论的焦点。

下次大选必须在2017年1月之前举行，但此前媒体和政治博客已有猜测称大选或将提前进行。

“举行来届大选是要寻求国人的委托，跨入下个金禧年，”新加坡总理李显龙在Facebook上表示。

“国人不仅将选出在未来五年里治理新加坡的领导人，也将选出与大家在未来15至20年里合作的团队，为新加坡的下个50年制定方向。”

2011年的大选中，人民行动党获得了60%的选票，低于2006年的67%，尽管其赢得了议会87个席位中的81个。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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