新加坡将于9月11日举行国会选举

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透新加坡8月25日 （记者 Saeed Azhar/Aradhana Aravindan） - 新加坡政府周二称，将于9月11日举行国会选举。这一日期比下次大选的最后期限提前了一年多，在经济增长减速的背景下，此举似乎是为了借助新加坡独立50周年的东风。
分析师们曾表示，新加坡人民行动党（PAP）渴望趁着8月9日独立日庆典带来的民族自豪感高涨之机，改善在上次大选中的表现。
人民行动党2011年大选所获选票比例创下历史低点，因许多民众对高昂的生活成本和移民问题感到不满。这些问题将再次成为本次大选辩论的焦点。
下次大选必须在2017年1月之前举行，但此前媒体和政治博客已有猜测称大选或将提前进行。
“举行来届大选是要寻求国人的委托，跨入下个金禧年，”新加坡总理李显龙在Facebook上表示。
“国人不仅将选出在未来五年里治理新加坡的领导人，也将选出与大家在未来15至20年里合作的团队，为新加坡的下个50年制定方向。”
2011年的大选中，人民行动党获得了60%的选票，低于2006年的67%，尽管其赢得了议会87个席位中的81个。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
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