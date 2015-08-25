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时事要闻 | 2015年 8月 25日 星期二 15:23 BJT

新加坡总统解散议会 大选日期即将公布

路透新加坡8月25日 - 新加坡政府周二称，议会已经解散。这表明新加坡即将公布大选日期。

该政府声明称，新加坡总统陈庆炎在总理李显龙的建议下解散了议会。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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