新加坡总理减薪近四成

新加坡总理李显龙及内阁部长的薪水将下调约36%，李显龙年薪将从目前的逾300万新元（230万美元），调降至220万新元，以回应反对党对他们薪水过高的质疑。即使下调，李显龙的年薪仍是香港特首曾荫权的三倍，依然将是全球薪水最高的领导人。路透