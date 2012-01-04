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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 18:37 BJT

新加坡总理减薪近四成

新加坡总理李显龙及内阁部长的薪水将下调约36%，李显龙年薪将从目前的逾300万新元（230万美元），调降至220万新元，以回应反对党对他们薪水过高的质疑。即使下调，李显龙的年薪仍是香港特首曾荫权的三倍，依然将是全球薪水最高的领导人。路透

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