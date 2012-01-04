新加坡总理减薪近四成 仍是全球最高薪领导人

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透新加坡1月4日电---新加坡总理李显龙及内阁部长的薪水将下调约36%，以回应反对党对他们薪水过高的质疑。即使如此，李显龙仍将是全球薪水最高的领导人。
新加坡为吸引高端人才进入公共部门，向政府官员及公务员支付高薪。但反对党称，国家领导人的薪水过多。
李显龙去年委任的评估委员会在其网站称，按照委员会提议，李显龙的年薪将从目前的逾300万新元（230万美元），调降至220万新元（170万美元）。
即使薪水下调，李显龙的年薪仍是香港特首曾荫权的三倍。曾荫权的年薪约为55万美元，在世界最高薪水的政治领导人中排名第二。
澳大利亚总理吉拉德的年薪约为48万澳元（49.82万美元），美国总统奥巴马的年薪约40万美元。
该委员会称，内阁部长的起步年薪将下调为110万新元，比以前低37%。
据新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia）在其网站报导，新加坡国会将於1月16日对该提议进行辩论。李显龙已表示，政府将会接受该提议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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