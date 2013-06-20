雾霾袭击新加坡 矛头直指印尼

印尼山火引发雾霾，导致新加坡空气质量严重恶化，新加坡周四呼吁印尼采取明确行动。新加坡数个建筑工地的进度放缓，很少看见工人在露天工作，麦当劳也暂停送餐服务，新加坡军方也暂停户外训练。新加坡向来以清洁的环境和蓝天白云而闻名，但本周空气质量严重恶化。路透