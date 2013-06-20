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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 14:56 BJT

雾霾袭击新加坡 矛头直指印尼

印尼山火引发雾霾，导致新加坡空气质量严重恶化，新加坡周四呼吁印尼采取明确行动。新加坡数个建筑工地的进度放缓，很少看见工人在露天工作，麦当劳也暂停送餐服务，新加坡军方也暂停户外训练。新加坡向来以清洁的环境和蓝天白云而闻名，但本周空气质量严重恶化。路透
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