新加坡富豪不胜枚举 更多人却挣扎在社会边缘

路透新加坡12月23日（记者 Kevin Lim） -54岁的彼得是新加坡一家购物中心的保安，尽管受青光眼疾病袭扰，仍不妨他见证新加坡经济成功带来的强劲购买力。但是，他也知道自己只能看看而已。

新加坡是全球生活成本最高的城市之一，而现在也有越来越多像彼得这样的穷人生活在这个城市的边缘，这已然成为一个隐性问题。

自新加坡1965年独立以来人民行动党(PAP)一直执政，且宣扬自立的价值观，但是对于一些人而言，照顾好自己的成本已经超出了他们的能力所及。

彼得享有手术补贴和其它国有福利计划，但是他仍然担心自己无法负担治疗青光眼的费用。

他知道治病需要逾4,000新加坡元(3,200美元)，但是这病只能让他从国有医疗保险计划中取用1,700新加坡元。

在乌节路工作的彼得每个月的收入约1,600新加坡元。他不想公开自己的姓氏，也没有获得雇主的许可来接受媒体采访。

全球媒体和市场研究服务企业Mindshare去年进行的调查发现，72%新加坡人感到自己“不能生病，因医疗费用高昂。”

2002-2011年的数据显示，政府支付所有医疗费用的不足三分之一，而经合组织（OECD）中发达国家的平均负担水平为60-70%。

选民的不满情绪日盛，他们感觉自己已经被排除在新加坡舒适生活方式之外。这促使人民行动党重新调整了各项目标。

在本月召开的大会上，该党发布了25年来首份新决议，承诺改善所有人的生活标准，创造高品质的工作机会，提供可负担的医疗体系。

新加坡社会和家庭发展部部长陈振声(Chan Chun Sing)表示，政府已经准备好帮助那些无力负担医疗费用的公民，但是一些人还不知道存在这项支持。

新加坡人均国内生产总值(GDP)高达65,048新加坡元，高于美国和德国的水平。多项调查都表明新加坡人均拥有富豪数量高于任何其它国家。

但是新加坡中央公积金(CPF)公布的数据显示，新加坡收入低于中位数一半的国民占总人口的比例已经从2002年的16%攀升到2011年的26%。

另据政府公布的数据，2012年新加坡的基尼系数触及了0.478，高于除香港之外所有其它发达经济体。

与香港不同，新加坡没有规定正式的贫困线，政府拒绝有关设定最低工资的呼吁。

人民行动党只是让企业聘用廉价外籍劳动力变得更加困难，更严格地要求企业提高底层人员薪资，并修改劳动法以提高就业安全感。

“还有更多工作需要做，”新加坡财政部长尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)最近在与外交人士及大学生对话时说道，“我对现状并不满意。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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