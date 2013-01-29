新加坡拟推动本国人口到2030年增至690万

路透新加坡1月29日 - 新加坡政府周二称，计划在今后20年内推动本国人口总数增长多达30%，以确保经济活力。当前新加坡的人口密度已经比香港还高。

新加坡政府发布白皮书称，到2030年，新加坡人口规模将从目前的530万增至650-690万，政府将鼓励民众生育，同时会给予更多外国专业人士公民身份。

“许多亚洲城市都在快速现代化，正迎头赶上我们，”新加坡政府称。

“新加坡必须继续发展和升级，维持在全球城市网络中的重要地位，成为一个充满活力、就业和机遇涌现的地方。”

新加坡陆地面积仅741平方公里，还不到伦敦的一半，目前总人口为530万，其中外国人占不到40%的比例，2000年这一比例约为25%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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