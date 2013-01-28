《独家新闻》新加坡银行业调查发现交易商串通操纵离岸外汇市场--消息

**市场缩量**

NDF市场交易量虽然远小于Libor相关的衍生品,但仍足以影响标的新兴市场货币的即期汇率.

交易员说,甚至NDF定盘仅有小幅波动,但如果有大批合约到期,那么对银行的交易帐面也可能产生重大影响.

消息人士说,许多参与其中的交易员都很资浅,似乎不认为自己的作法是错误的.

驻在新加坡的40-50位NDF交易员中,大约有一半在新加坡调查期间被放假或者离职,包括那些在调查期间被暂时停职的交易员.目前尚不清楚调查完成之后有多少人复职.

"有许多银行动弹不得,交易员不是被停职就是离开,所以市场交易量大约只有正常量的一半."消息人士说.

根据汤森路透数据,印尼卢比及马币的NDF资金流动自从2012年第四季以来就颇清淡,但马币NDF成交量在今年初开始增加.(完)