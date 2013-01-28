《独家新闻》新加坡银行业调查发现交易商串通操纵离岸外汇市场--消息

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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**市场缩量**
NDF市场交易量虽然远小于Libor相关的衍生品,但仍足以影响标的新兴市场货币的即期汇率.
交易员说,甚至NDF定盘仅有小幅波动,但如果有大批合约到期,那么对银行的交易帐面也可能产生重大影响.
消息人士说,许多参与其中的交易员都很资浅,似乎不认为自己的作法是错误的.
驻在新加坡的40-50位NDF交易员中,大约有一半在新加坡调查期间被放假或者离职,包括那些在调查期间被暂时停职的交易员.目前尚不清楚调查完成之后有多少人复职.
"有许多银行动弹不得,交易员不是被停职就是离开,所以市场交易量大约只有正常量的一半."消息人士说.
根据汤森路透数据,印尼卢比及马币的NDF资金流动自从2012年第四季以来就颇清淡,但马币NDF成交量在今年初开始增加.(完)
(编译 王翔琼/李婷仪/程琳; 审校 张涛)
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