在一马发展相关调查中 渣打及Coutts涉嫌洗钱被新加坡金管局处以罚款

路透新加坡12月2日 - 新加坡金融管理局对英商渣打银行(STAN.L)及私人银行Coutts当地分支机构开出罚金，因这些机构实施了与马来西亚一马发展(1MDB)有关的洗钱违规行为。金管局并称，调查已接近尾声。

对这两家银行的罚金分别为520万坡元(365万美元)和240万坡元，这是新加坡金管局在打击洗钱行动方面的最新惩罚措施，今年早些时候金管局已命令瑞士银行业者BSI和Falcon关闭在当地的机构。

新加坡金管局也正在向高盛前东南亚地区主席Tim Leissner发出禁令。

“这些行动发出强烈信号，我们绝不容许滥用新加坡金融系统用作非法目的，”新加坡金管局局长孟文能称。

渣打在一份声明中称，正在采取措施加强控制及监督体系。

“一马发展从2010年到2013年初一直通过渣打银行新加坡帐户进行相关交易，对此我们表示遗憾，”渣打称。

“我们报告了2013年初退出帐户时以及之前的可疑交易，而且一直全力配合相关调查机构的调查。”

苏格兰皇家银行在2015年3月时把Coutts International出售给瑞士Union Bancaire Privee银行。Coutts International目前正在逐步退出新加坡业务。

Union Bancaire Privee称，收购Coutts International是一项只涉及资产的交易，因此不继承Coutts的“法律问题或责任”。

新加坡金管局称，接近完成对一马发展相关的调查，将在明年初公布最终调查结果。(完)