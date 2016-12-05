在一马发展相关调查中 渣打及Coutts涉嫌洗钱被新加坡金管局处以罚款

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月2日 - 新加坡金融管理局对英商渣打银行(STAN.L)及私人银行Coutts当地分支机构开出罚金，因这些机构实施了与马来西亚一马发展(1MDB)有关的洗钱违规行为。金管局并称，调查已接近尾声。
对这两家银行的罚金分别为520万坡元(365万美元)和240万坡元，这是新加坡金管局在打击洗钱行动方面的最新惩罚措施，今年早些时候金管局已命令瑞士银行业者BSI和Falcon关闭在当地的机构。
新加坡金管局也正在向高盛前东南亚地区主席Tim Leissner发出禁令。
“这些行动发出强烈信号，我们绝不容许滥用新加坡金融系统用作非法目的，”新加坡金管局局长孟文能称。
渣打在一份声明中称，正在采取措施加强控制及监督体系。
“一马发展从2010年到2013年初一直通过渣打银行新加坡帐户进行相关交易，对此我们表示遗憾，”渣打称。
“我们报告了2013年初退出帐户时以及之前的可疑交易，而且一直全力配合相关调查机构的调查。”
苏格兰皇家银行在2015年3月时把Coutts International出售给瑞士Union Bancaire Privee银行。Coutts International目前正在逐步退出新加坡业务。
Union Bancaire Privee称，收购Coutts International是一项只涉及资产的交易，因此不继承Coutts的“法律问题或责任”。
新加坡金管局称，接近完成对一马发展相关的调查，将在明年初公布最终调查结果。(完)
(编译 刘秀红/李爽 审校 白云/张荻)
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