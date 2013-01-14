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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 09:45 BJT

东南亚股市: 新加坡地产股大跌,因政府采取抑制房地产的措施

路透新加坡1月14日 - 新加坡地产股周一大跌,此前新加坡政府采取抑制房地产的全面措施.尽管新加坡经济疲弱,而且之前曾祭出抑制房价的举措,但房地产市场买需一直强劲.(完)
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