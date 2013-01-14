新加坡经济: 政府采取严厉新举抑制楼市过热

路透新加坡1月11日 - 新加坡周五上调针对外国购房者的相关税赋,作为遏制房地产市场过热的举措之一.在经济疲软之际,该国房地产需求持续火爆,先前政府已多次出击抑制房价.

在新加坡购置住宅的外国人及公司,需额外缴纳相当于购房款15%的印花税,原先为10%.

此外,新加坡政府还首次针对卖方征收5-15%的印花税,对象是购入仓库和厂房等商用地产,并在三年内转售的卖家.

尽管新加坡政府10月推出楼市降温措施,限制房贷最长期限,但2012年第四季新加坡私人住宅价格仍较前季上涨1.8%,增速较第三季的0.6%加快.

第四季新加坡政府组屋(HDB)转售价较前季上涨2.5%,为五个季度来最大涨幅.商业地产价格较三年前涨了一倍.

"国内外利率都已经非常低,这还在继续给我们的房地产市场加热.我们必须推出这一轮措施,以遏制近期市场走势,避免未来房价发生更严重的回调."新加坡副总理兼财政部长尚达曼称.

周五新措施还包括,购买第二套住房的新加坡居民要额外缴纳7%印花税,获得新加坡永久居留权资格者,购买首套住房要额外缴纳5%印花税.

这项购房印花税原先只针对购买第三套住宅的新加坡居民和购买第二套方的永久居留权获得者.

此外,申请第二套或更多套房贷的个人,要最低支付25%的现金,高于先前的10%.