新加坡第三季GDP萎缩 调降2016年经济增长及出口预估

路透新加坡11月24日 - 新加坡调降了对于2016年经济增长及出口的预估，之前确认第三季经济萎缩。在特朗普当选美国总统后，全球贸易浮现新的不确定性，最新数据提高了新加坡发生衰退的风险。

新加坡贸工部周四在声明中称，预计今年经济增长1.0-1.5%，上次预估为增长1.0-2.0%。

贸工部公布，7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率终值为萎缩2.0%。

政府10月14日发布的初值为萎缩4.1%。路透调查预测中值为下滑2.5%。

新加坡经济一直受到出口下滑的困扰，而国内消费亦保持疲弱。全球需求持续低迷不振，而国内一些购物商场整层楼都不见顾客人影。

新加坡国际企业发展局(IES)在另一份声明中表示，预计今年非石油国内出口下降5.0-5.5%，先前的预测是下降3.0-4.0%。

最新数据显示，第三季制造业活动较前季下滑9.1%，好于初值的萎缩17.4%。

该部门前景依然悲观，10月出口大幅下降。

分析师表示，国内外不利因素导致新加坡面临经济衰退的风险，增大了近期出台财政或货币刺激措施的可能性。新加坡金管局在10月会议上维持政策不变，但分析师认为，成长前景恶化可能迫使金管局在2017年4月的下次会议上再度放宽政策。

特朗普在美国大选中意外获胜，且其在竞选时承诺废弃国际贸易协定，这威胁到全球脆弱的经济复苏。而新加坡的开放型经济极其容易受到美国保护主义的冲击。

新加坡第三季服务业修正后为下降1.3%，略好于初值的下滑1.9%。

在服务业中，金融业较前季萎缩4.7%。

第三季GDP终值较上年同期增长1.1%，初值为增长0.6%。路透调查的分析师预估为增长1.0%。(完)