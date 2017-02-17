新加坡第四季GDP环比年率上修为成长12.3% 因制造业大幅反弹

路透新加坡2月17日 - 新加坡经济第四季增长数据周五上修，受助于制造业大幅反弹；但经济前景的不确定性上升，因市场对美国总统特朗普的贸易保护政策感到担心。

贸工部周五表示，经济在10-12月经季节调整后的环比年率为成长12.3%。1月3日公布的初值为扩张9.1%，路透调查预估中值为增长12.6%。

第四季国内生产总值(GDP)上修至较上年同期增长2.9%，初值为增长1.8%。

2016年全年新加坡经济成长率上修至2.0%，初值为成长1.8%。

新加坡贸工部周五在声明中维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完)