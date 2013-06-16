《亚洲金融焦点》新加坡金管局就利率操纵问题处罚20家银行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
全球对金融市场参考利率都实施严密监控，因为之前发现有些利率被操纵，最为明显的就是作为利率指标的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。
巴克莱是第一家因操纵Libor而遭到罚款的银行，美国和英国当局还对苏格兰皇家银行 和瑞银集团 也施以数亿美元罚金，并正在对多家银行进行调查。
监管重点现已扩大至外汇市场。英国金融监管机构在调查一份有关交易员操纵指标汇率的报告。
新加坡监管机构命令瑞银、苏格兰皇家银行和ING提列的额外拨备最多，每家银行在央行须增加储备10-12亿坡元。如果这些银行按要求采取补救行动，这些钱将予以返还。
**审查扩大到外汇市场**
金管局称，发现进行不当交易的133位交易员中，有四分之三已被解雇或者辞职。剩余人员将接受纪律处分，包括没收奖金。
瑞银称，这是过去少数人的行为。瑞银一位发言人表示，其已经大力强化内部流程和管控。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。