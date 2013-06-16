《亚洲金融焦点》新加坡金管局就利率操纵问题处罚20家银行

全球对金融市场参考利率都实施严密监控，因为之前发现有些利率被操纵，最为明显的就是作为利率指标的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

巴克莱是第一家因操纵Libor而遭到罚款的银行，美国和英国当局还对苏格兰皇家银行 和瑞银集团 也施以数亿美元罚金，并正在对多家银行进行调查。

监管重点现已扩大至外汇市场。英国金融监管机构在调查一份有关交易员操纵指标汇率的报告。

新加坡监管机构命令瑞银、苏格兰皇家银行和ING提列的额外拨备最多，每家银行在央行须增加储备10-12亿坡元。如果这些银行按要求采取补救行动，这些钱将予以返还。

**审查扩大到外汇市场**

金管局称，发现进行不当交易的133位交易员中，有四分之三已被解雇或者辞职。剩余人员将接受纪律处分，包括没收奖金。