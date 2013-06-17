《亚洲金融焦点》新加坡金管局就利率操纵问题处罚20家银行

ING称，其已经对少数相关个人进行纪律处分。苏格兰皇家银行称，其将按要求采取补救措施。

其他接受处罚的银行还包括法国巴黎银行 、美国银行、华侨银行 、巴克莱 、瑞士信贷 、星展银行 、德意志银行 和渣打银行 。

“惩罚不轻。有利于提醒银行有序管理。不放贷的机会成本可能相当高，”新加坡Securities Investors Association股票研究分支SIAS Research的执行长Roger Tan表示。

差不多一年前，新加坡金管局首次命令在该国开展业务的银行审查指标借款利率。去年9月这项审查扩大到用来给外汇衍生品定价的基准汇价，尤其是无本金交割远期外汇(NDF).

路透1月报导过银行业调查发现交易员操纵离岸外汇市场汇率。

新加坡两个主要指标利率--新加坡银行间同业拆借利率(Sibor)和互换利率(SOR)被用来为抵押贷款和其他类型贷款定价。

新加坡外汇市场委员会(Singapore Foreign Exchange Market Committee)和新加坡银行公会(Association of Banks in Singapore，ABS)宣布，美元相关版本的Sibor将废除，以美元Libor取代。

其还表示，坡元Sibor仍将是银行业评估借款成本的基准指标，SOR、印尼卢比Sibor和泰铢Sibor等其他基准利率将依成交利率确定。

马币(林吉特)Sibor、越南盾Sibor以及印尼卢比和泰铢的SOR将废除。(完)