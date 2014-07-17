中国富豪童锦泉拟认购一地产信托主要股权

路透新加坡7月17日 - 地产信托IREIT Global招股说明书称，中国富豪童锦泉计划购买该地产信托首次公开发行（IPO）股份的约60%。该信托计划透过IPO筹资约3亿美元。

童锦泉在福布斯中国富豪榜排名第35。IREIT Global招股说明中称，该信托将透过IPO出售4.23亿单位股份，童锦泉计划购买其中的2.54亿股，发行价为每单位0.88新加坡元。

去年亿达工业房地产信托（Viva Industrial Trust）(VIVA.SI)在新加坡挂牌上市时，童锦泉认购其过半股权。

童锦泉是中国地产开发商--长峰集团董事长，旗下最有名的是上海的龙之梦酒店和购物中心综合项目。

IREIT Global将投资于欧洲地产，在德国已有四处地产，预计初期将把重点放在德国和英国。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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