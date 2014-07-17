中国富豪童锦泉拟认购一地产信托主要股权

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡7月17日 - 地产信托IREIT Global招股说明书称，中国富豪童锦泉计划购买该地产信托首次公开发行（IPO）股份的约60%。该信托计划透过IPO筹资约3亿美元。
童锦泉在福布斯中国富豪榜排名第35。IREIT Global招股说明中称，该信托将透过IPO出售4.23亿单位股份，童锦泉计划购买其中的2.54亿股，发行价为每单位0.88新加坡元。
去年亿达工业房地产信托（Viva Industrial Trust） 在新加坡挂牌上市时，童锦泉认购其过半股权。
童锦泉是中国地产开发商--长峰集团董事长，旗下最有名的是上海的龙之梦酒店和购物中心综合项目。
IREIT Global将投资于欧洲地产，在德国已有四处地产，预计初期将把重点放在德国和英国。（完）
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业