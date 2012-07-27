Facebook联合创始人萨维林首登新加坡富豪榜

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
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路透新加坡7月26日电---Facebook(FB.O)联合创始人萨维林（Eduardo Saverin）首次登上《福布斯》杂志发布的新加坡富豪榜，他於今年稍早宣布放弃美国国籍。
生于巴西的萨维林现年30岁，身家约为22亿美元，位居该富豪榜第八位。
萨维林自2009年起移居新加坡，但在Facebook首次公开募股（IPO）前，才放弃了美国国籍。
新加坡不徵收资本利得税，是亚洲主要的私人银行中心，长期以来，一直吸引着各地的富人。
其他上榜的非新加坡裔富豪包括：生于新西兰的钱德勒（Richard Chandler）和生于中国、仁恒置地(YNLG.SI)创始人钟声坚，两人分别以29亿美元和14亿美元，位居富豪榜第五位和第12位。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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