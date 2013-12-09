新加坡发生罕见大规模骚乱

路透新加坡12月9日（记者Rachel Armstrong/Rujun Shen） -周日晚间，新加坡“小印度”地区发生骚乱，有约400人焚烧车辆，并与警察发生冲突。

此次骚乱起源是一名33岁的印度男子被私人巴士撞倒身亡，这是新加坡40多年来第一次发生大规模骚乱。

警方称，在骚乱发生后，已逮捕了27名南亚裔嫌疑人，并预计未来数日还会逮捕更多人。当局派出300名警员上街平息骚乱。

网上发布的视频显示人群打砸肇事巴士的挡风玻璃，当时遇难男子还在车辆底下。

画面显示有警车被掀翻，还有车辆被焚烧。当局称，一辆救护车、三辆警车和一辆摩托车被焚烧。

总理李显龙在Facebook称，此次骚乱是“非常严重的事件”。

他写道：“无论是什么起因，这样暴力、破坏性的犯罪行为都毫无理由。我们将不遗余力地查明犯罪者，并依法处理。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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