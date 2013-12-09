新加坡发生罕见大规模骚乱

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡12月9日 - 周日晚间，新加坡“小印度”地区发生骚乱，有约400人焚烧车辆，并与警察发生冲突。
此次骚乱起源是一名33岁的印度男子被私人巴士撞倒身亡，这是新加坡40多年来第一次发生大规模骚乱。
警方称，在骚乱发生后，已逮捕了27名南亚裔嫌疑人，并预计未来数日还会逮捕更多人。当局派出300名警员上街平息骚乱。
网上发布的视频显示人群打砸肇事巴士的挡风玻璃，当时遇难男子还在车辆底下。
画面显示有警车被掀翻，还有车辆被焚烧。当局称，一辆救护车、三辆警车和一辆摩托车被焚烧。
总理李显龙在Facebook称，此次骚乱是“非常严重的事件”。
他写道：“无论是什么起因，这样暴力、破坏性的犯罪行为都毫无理由。我们将不遗余力地查明犯罪者，并依法处理。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst