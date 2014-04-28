新加坡取代伦敦成为全球第二大离岸人民币结算中心

中国3月结售汇逆差扩至116亿美元 涉外收付款逆差174亿美元--外管局
路透北京4月20日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国3月银行结售汇逆差116亿美元，连续第21个月出现逆差，且3月逆差规模较上月扩大15%；一季度累计结售汇逆差409亿美元。
路透香港4月28日 -环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一表示，继全球最大银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)去年在新加坡开始提供人民币清算行服务以来，新加坡已超越伦敦，成为全球第二大离岸人民币结算中心，仅次于香港。
SWIFT称，新加坡3月人民币支付结算金额较上年同期增长375%，占海外人民币支付总额的6.8%，香港和新加坡分别占到72.8%和5.9%。
SWIFT表示，3月人民币支付金额较前月增加29%，在全球支付货币中列第七位，所占比重为1.62%，高于2月的1.42%。加元和澳元分别为1.83%和1.84%。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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