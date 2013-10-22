新加坡获500亿元RQFII额度 将推出坡元与人民币直接交易

路透香港10月22日 - 新加坡金融管理局(MAS)周二宣布，获得500亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点额度，并将展开新加坡元与人民币直接交易，强化与中国双边金融发展及监管。

新加坡金管局在网站上发布新闻稿指出，双方在第10届中星双边合作联合委员会(JCBC)达成协议，将推进人民币在新加坡的使用。除了上述措施外，还包括研究让新加坡与中国苏州工业区及天津生态城进行跨境资金流动的新措施。

“2013年对中星金融合作来说是丰收的一年，”金管局董事Ravi Menon说，“双边关系更加的深化，且新加坡已准备好在未来几年进一步推动人民币在国际贸易及投资使用。”

这是继上周伦敦获得800亿元RQFII额度后，人民币国际广泛使用的又一进展，也将令新加坡离岸市场获得更深度发展。

在此项目下，合格的新加坡机构得以进入中国证券市场，获批RQFII资格的机构可以在此额度内发展人民币相关产品，以扩大新加坡人民币产品池。

新闻稿还指出，在条件成熟时，中国将试点开展人民币合格境内机构投资者(RQDII)投资新加坡市场，期以令中国投资者的资产组合更加多元化，并扩大星资本市场的投资者基础。同时，将推动中国企业在新加坡直接上市。

中星金融合作2013年多线开展，包括双边本币互换规模扩大一倍至3,000亿元人民币，以及由中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)担任新加坡人民币业务清算行，令其成为继台湾之后的今年第二个成立的人民币离岸中心。

而新加坡元成为第五种与人民币直接兑换的货币，料亦有助于推进这个东盟中心的人民币贸易使用。目前与人民币直接兑换的货币有：美元、日圆、澳元以及英镑。

此外，新加坡交易所与上海期交所签定备忘录，开发同时针对这两个市场的大宗商品衍生品。在监管方面，双方也同意加强银行业监管合作。（完）

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。