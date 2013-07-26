新加坡寄望取道航天工业拉动经济增长

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透新加坡7月24日(记者 Kevin Lim) - 新加坡进军航天领域似乎是一次有利可图的冒险，但这条道路也伴随着不少风险，尤其是在卫星制造行业。后者是西方企业长期统治的领域，进入壁垒很高。
新加坡今年早些时候宣布将大力发展航天技术，初期将锁定卫星市场，满足高速互联网连接以及用于监控、林业和能源勘探的高分辨率图像方面的需求。
在卫星及其零部件行业创造高收入工作岗位，以弥补光盘媒介和计算零部件制造活动下滑造成的就业流失，或许还有助于重燃新加坡电子行业的生机，。
行业观察人士表示，很难保证这一计划完全成功，因为新加坡需要竭尽全力地与泰利斯公司(THALES SA)(TCFP.PA)和洛克希德马丁公司(Lockheed Martin Corp)(LMT.N)等大企业争抢卫星订单。
亚洲同业企业包括已经参与到各自国内太空项目中的中国和印度的企业，以及韩国的Satrec Initiative(099320.KQ)等新兴公司，他们制造的卫星价格都很有竞争力。
亚洲开发银行的高级经济学家Thiam Hee Ng表示：“在卫星制造行业，现有的企业有着巨大的先入为主优势，新进入者在获得成功的路上面临着很高的壁垒。”
“高昂的价格和有限的发射窗口或许会阻碍企业尝试新的供应商。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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