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国际财经 | 2016年 4月 20日 星期三 14:03 BJT

新加坡将成为该地区首推三星支付的市场

路透4月20日 - 三星电子 (005930.KS)新加坡公司宣布，新加坡将成为该地区首个推出三星支付的市场。

三星电子新加坡公司称，新加坡将和韩国、美国、中国同列在三星推广移动支付服务的优先市场名单上。

浏览消息原文请点选：bit.ly/1Ssjfx7

(完)

(编译 孙国玉；审校 王洋)

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