新加坡航空称受炸弹威胁航班已平安降落樟宜机场

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透新加坡11月22日 - 新加坡航空(SIAL.SI)周日称，该公司从旧金山起飞的SQ001航班受到炸弹威胁，这架客机已于周日平安降落在新加坡樟宜机场。
新加坡航空在声明中没有详细说明如何获悉上述威胁，也没有说明采取什么行动来确保该客机的安全。声明称，已经将相关情况报告有关当局。
“我们很遗憾我们不能提供详情，因其事关安全问题，”新加坡航空公司的声明称。
新加坡英语媒体Channel NewsAsia报导称，SQ001航班在新加坡当地时间中午左右平安降落，但是乘客直到当地时间下午1时30分左右才下飞机。
新加坡警方发表声明称，他们进行了安全检查，在飞机上和乘客中并未发现任何可疑的东西。
此外，加拿大警方周日称，土耳其航空(THYAO.IS)从纽约飞往土耳其的一个航班在接获炸弹威胁后转降加拿大的哈利法克斯。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。