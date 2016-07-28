新加坡主权基金近五年投资收益下降 未来10年料仍将处于低位

路透新加坡7月28日 - 新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)表示，最近五年公司投资组合的收益放缓，由于债券收益率下降，且全球增长前景低迷，未来10年收益率或许仍将处于低位。

GIC还援引了其他风险，包括中国增长放缓和国有企业改革进展有限，以及美国的反全球化论调。美国和新加坡都是跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的成员。

上述担忧令本已充满挑战的环境雪上加霜。随着各国央行竭力提振通胀，重振受债务困扰的经济，欧洲和日本的债券收益率已转为负值；同时市场普遍预计，美国即便会升息，步伐也将是缓慢的。

“未来10年这种艰难的投资状况可能会持续下去，”GIC的投资长Lim Chow Kiat在GIC的最新年报中说。

“GIC已经为处于纪录低位的利率、温和的全球增长前景、以及金融资产估值偏高再持续10年做好了准备。”

GIC周四在其年报中说，以美元名义收益衡量，截至2016年3月的五年，该公司投资组合的年收益率为3.7%，截至2015年3月的五年为6.5%。

这低于参考投资组合4.6%的收益率。参考投资组合中65%为全球股票，35%为债券。

过去一年GIC变得更加谨慎，将投资组合中对发达国家股市的投资占比由29%降至26%，并将名义债券和现金比例从32%上调至34%。

Lim称，在市场波动时期，GIC将寻求在周期性上涨时逢低买入，并继续认为在私募股权、不动产和基础设施领域存在机会。

**降低中国投资曝险**

GIC在其年报中称，在3月31日止的一年中，GIC在除日本外亚洲市场的投资占比为20%。

据数据分析机构StreetSight基于7月15日文件的报告，GIC对中国大陆42家上市公司的投资规模接近52亿美元，一年前为投资52家公司，规模约70亿美元。

Lim称，中国的服务业和科技业比较吸引人，但对产能过剩的行业则愈发谨慎。

“中国正在经历一个非常关键的阶段，”Lim称。“如果他们不果断地实施国有企业改革，那么风险就会增加。”

据主权财富中心(Sovereign Wealth Centre)，GIC是全球第十大主权投资者，拥有约3,430亿美元资产。

GIC的20年滚动投资回报率为4.0%，高于3月31日止一年的全球通胀率。GIC在报告中称，以名义美元计算，其年化回报率为5.7%。这意味着1996年投资的100美元，如今已升值到303美元。(完)