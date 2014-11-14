新加坡金融区发生罕见的男子被刺事件

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透新加坡11月14日（记者 Theodora D'cruz） - 一名男子周五在新加坡金融区繁华地带被刺。在犯罪率属全球最低之列的新加坡发生这种袭击事件非常罕见。
目击者称，他们看到两名男子互相朝对方叫嚷，然后其中一人刺伤另外一人。接着被刺者在来福士广场中心地带追赶行刺者。
24岁的Glendon称，“被刺者追赶跑掉的行刺者。”他拒绝给出自己的姓。
事件发生时正值午休时间，这一区域到处是人。
当地媒体和社交媒体上的图片显示，人们在向一名衣服上沾满鲜血的男子提供帮助。
新加坡民防部队称，将两名男子送往医院。尚不清楚第二名男子的身份。无法立即联系到警方进行置评。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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