新加坡金融：新交所将在2月17日推出热轧钢卷期货和掉期合约

路透新加坡1月20日 - 新加坡交易所 将于2月17日推出热轧钢卷(HRC)期货和掉期合约，以利用东南亚钢铁消费增长带来的机遇。

新加坡交易准备向上海螺纹钢期货发起挑战，启动亚洲钢铁衍生品市场。上海期货交易所的螺纹钢期货<0#SRB:>是全球流动性最高的钢铁产品期货，但未在中国注册的外资投资者不能进行交易。

新交所的合约将为全球除中国外流动性都很差的钢铁衍生品市场带来新的交易品种，其成功与否可能还要仰赖中国交易商的参与。中国是全球最大的钢铁消费国和生产国。

新交所在周五稍晚发布的声明中称，每口合约为20吨，将采用数据提供商Steel Index的参考价进行现金结算。

全球铁矿石衍生品交易大多在新交所结算，根据交易所数据，去年掉期、期货和期权的交易规模增长逾一倍至590,648口合约。(完)