新加坡金融：新交所将在2月17日推出热轧钢卷期货和掉期合约

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透新加坡1月20日 - 新加坡交易所 将于2月17日推出热轧钢卷(HRC)期货和掉期合约，以利用东南亚钢铁消费增长带来的机遇。
新加坡交易准备向上海螺纹钢期货发起挑战，启动亚洲钢铁衍生品市场。上海期货交易所的螺纹钢期货<0#SRB:>是全球流动性最高的钢铁产品期货，但未在中国注册的外资投资者不能进行交易。
新交所的合约将为全球除中国外流动性都很差的钢铁衍生品市场带来新的交易品种，其成功与否可能还要仰赖中国交易商的参与。中国是全球最大的钢铁消费国和生产国。
新交所在周五稍晚发布的声明中称，每口合约为20吨，将采用数据提供商Steel Index的参考价进行现金结算。
全球铁矿石衍生品交易大多在新交所结算，根据交易所数据，去年掉期、期货和期权的交易规模增长逾一倍至590,648口合约。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%