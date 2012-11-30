中国籍司机在新加坡遭非法罢工指控

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透新加坡11月29日电（记者 John O'Callaghan）---四名来自中国大陆的巴士司机周四在新加坡遭煽动罢工指控，凸显外来劳工涌入新加坡引发的紧张关系。
中国籍司机本周早些时候抗议薪资不公和住宿条件问题，这是新加坡25年来出现的首次重大罢工事件。这次罢工已在周三基本结束。
新加坡禁止公共交通和其他基本服务行业工人在未提前14天通知的情况下举行罢工。
新加坡警方在一份声明中称，这四名中国籍司机煽动非法罢工，已先後於周三和周四被捕。
媒体报导称，他们周四正式遭到指控，并称法庭文件显示被控牵头罢工的司机通过网络发布题为“新加坡司机遭受的屈辱”的信息，鼓动其同事罢工。
若罪名成立，这四名司机将面临最高2,000新加坡元（合1,600美元）罚金，可能并处最长一年监禁。
中国商务部在一份声明中表示，对此次劳资纠纷十分关注。
中国商务部称，“希望有关各方对中国司机同工同酬、平等对待等合理诉求予以积极回应并妥善处理，维护中国劳务人员的合法权益”。 （完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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