新加坡将驱逐29名参与罢工的中国籍巴士司机出境

路透新加坡12月1日电（记者 John O'Callaghan）---新加坡将以参加非法罢工为由驱逐29名中国籍巴士司机出境，同时还将控告另一名巴士司机，从而令遭指控的中国籍司机人数达到5名。

新加坡内政部及人力部周六在声明中称：“这次罢工有计划、有预谋，扰乱了公共交通，这是一项基本服务，对公共秩序构成威胁。”

中国籍司机的罢工为新加坡逾25年来出现的首次重大罢工事件。新加坡禁止公共交通和其他基本服务行业工人在未提前14天通知的情况下举行罢工。

上周一，为和平抗议薪资不公和住宿条件问题，新加坡171名中国籍司机停工，第二天88人未上班。经中国驻新加坡大使馆官员调解後，周三才有少数司机重返工作岗位。

中国商务部周四表示，对此次劳资纠纷十分关注。

新加坡政府没有披露驱逐这29名司机出境的具体时间，但指出这些司机“因参加罢工得到警方的严厉警告”，他们的工作许可已被吊销。

“这些坚持罢工的巴士司机在非法罢工期间有一到两天无故缺勤。他们中一些有病假证明，但不论如何，有证据证明他们参与了罢工，”声明说道。

周四，已有四名中国籍司机遭到煽动罢工指控。法庭文件显示，被控牵头罢工的司机通过网络发布题为“新加坡司机遭受的屈辱”的信息，鼓动其同事罢工。

声明指出，还有一名司机将在3日遭到指控。如果罪名成立，这几名司机将面临最高2,000新加坡元（合1,800美元）罚金，可能并处最长一年监禁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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