全球金融：新加坡有望在2015年取代瑞士成为全球最大金融中心--调查

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透苏黎世7月4日 - 一份调查报告周四显示，受全球打击逃税及监管收紧影响，瑞士对投资者而言魅力减分，未来两年新加坡有望取代瑞士成为全球最大管理国际基金的中心。
普华永道/罗兵咸永道/资诚在其全球私人银行和财富管理调查中指出，瑞士仍是世界头号离岸金融中心，管理2万亿(兆)美元资产，在今年排名中领先于竞争对手新加坡、伦敦、香港和纽约。
但受访者也表示，他们预计瑞士将失去这一头衔，未来两年可能被新加坡取而代之。这项调查对来自51个国家的200位金融专业人士进行了访问。
瑞士有银行业保密的传统，这帮助其金融业蓬勃发展，但这面临来自美国及其他国家的强大压力，现金紧张的各国政府寻求阻止逃税和堵住漏洞。
受访者还提到上海和迪拜也是快速发展的金融中心，其后还有巴西、迈阿密和墨西哥城。
“传统与新生国际金融中心和城市之间争夺富裕阶层的竞争料将激化，”该报告称。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。