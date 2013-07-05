全球金融：新加坡有望在2015年取代瑞士成为全球最大金融中心--调查

路透苏黎世7月4日 - 一份调查报告周四显示，受全球打击逃税及监管收紧影响，瑞士对投资者而言魅力减分，未来两年新加坡有望取代瑞士成为全球最大管理国际基金的中心。

普华永道/罗兵咸永道/资诚在其全球私人银行和财富管理调查中指出，瑞士仍是世界头号离岸金融中心，管理2万亿(兆)美元资产，在今年排名中领先于竞争对手新加坡、伦敦、香港和纽约。

但受访者也表示，他们预计瑞士将失去这一头衔，未来两年可能被新加坡取而代之。这项调查对来自51个国家的200位金融专业人士进行了访问。

瑞士有银行业保密的传统，这帮助其金融业蓬勃发展，但这面临来自美国及其他国家的强大压力，现金紧张的各国政府寻求阻止逃税和堵住漏洞。

受访者还提到上海和迪拜也是快速发展的金融中心，其后还有巴西、迈阿密和墨西哥城。