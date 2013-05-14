新加坡将加强在打击逃税方面的国际合作

路透新加坡5月14日 - 全球第四大离岸金融中心--新加坡周二表示，将采取新举措以便更容易与其他国家分享潜在逃税者的信息。

为了避免像瑞士那样在打击逃税中受到牵连，新加坡表示将签署经济合作暨发展组织(OECD)税务详情分享多边协定。

新加坡金管局、财政部和税务当局发表联合声明称，该国还计划修改相关法律，以使新加坡国内税务局能够在没有法院命令的情况下，从银行和信托公司获得其他国家希望得到的信息。

新加坡将把OECD信息分享标准涵盖到那些尚未采用此标准的现有双边税务协定上，只要其也能受到互惠待遇。

这些措施落实后，新加坡将达到税务信息分享的国际标准，最多可与84个国家或地区分享税务信息，高于目前的41个。新增国家包括美国和巴西。

此外，新加坡已经采用更加严格的规定，迫使金融机构审查那些被强烈怀疑拥有不正当收入或故意避税的账户，并且如有必要，将在7月1日前关闭这些账户。

根据修正后的新加坡反洗钱法，7月1日以后，处理逃税所得将构成刑事犯罪。(完)

(编译 许娜; 审校 李春喜)

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