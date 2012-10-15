新加坡极力消除避税天堂的不良印象

路透新加坡10月15日电(记者 John O'Callaghan/ Rachel Armstrong)---身家亿万的澳大利亚人在此购买独栋公寓，德国人从瑞士账户转移资金至此。新加坡正以其秘密银行法、亚洲首当其冲的财富管理中心、低廉的税率成为避税者的天堂。

正当新加坡陶醉于自己作为一个开放经济体，拥有密度最高的百万富翁之时，这个拥有530万人口的小岛也被指控为逃税者的天堂，而这是新加坡极力寻求消除的印象。

德国担心其富裕公民正在从瑞士转移资金，因德国和瑞士最新达成的税收协议将在明年生效。新加坡和德国周日表示，他们同意支持国际上一致认可的关於信息共享标准的双税制协议。

联合声明称：“银行保密法不应成为信息交换的障碍。”

德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周末访问了新加坡。

媒体对该协议的报导让德国人将大量资金转移至新加坡。

伦敦城市大学(City University London)的教授Ronen Palan表示：“我们认为，瑞士银行业已得出结论，瑞士不太可能继续成为避税天堂，取而代之的是新加坡。”他对海外融资进行了大量研究。

波士顿咨询公司在5月份的一份报告中称，受未申报账户征税协议的影响，瑞士银行业中欧洲客户的资产或将在2014年前下滑28%，至6,230亿瑞郎(6,680亿美元)。

新加坡和香港料将从中受益。

目前，两地管理的海外资金总额为1万亿美元，其中大约75%的资金来自亚洲。但波士顿咨询公司称，新加坡和香港或将在未来15-20年内超越瑞士。瑞士目前是最大的海外财富中心，总资产约为2.1万亿美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。