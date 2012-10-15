新加坡极力消除避税天堂的不良印象

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透新加坡10月15日电(记者 John O'Callaghan/ Rachel Armstrong)---身家亿万的澳大利亚人在此购买独栋公寓，德国人从瑞士账户转移资金至此。新加坡正以其秘密银行法、亚洲首当其冲的财富管理中心、低廉的税率成为避税者的天堂。
正当新加坡陶醉于自己作为一个开放经济体，拥有密度最高的百万富翁之时，这个拥有530万人口的小岛也被指控为逃税者的天堂，而这是新加坡极力寻求消除的印象。
德国担心其富裕公民正在从瑞士转移资金，因德国和瑞士最新达成的税收协议将在明年生效。新加坡和德国周日表示，他们同意支持国际上一致认可的关於信息共享标准的双税制协议。
联合声明称：“银行保密法不应成为信息交换的障碍。”
德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周末访问了新加坡。
媒体对该协议的报导让德国人将大量资金转移至新加坡。
伦敦城市大学(City University London)的教授Ronen Palan表示：“我们认为，瑞士银行业已得出结论，瑞士不太可能继续成为避税天堂，取而代之的是新加坡。”他对海外融资进行了大量研究。
波士顿咨询公司在5月份的一份报告中称，受未申报账户征税协议的影响，瑞士银行业中欧洲客户的资产或将在2014年前下滑28%，至6,230亿瑞郎(6,680亿美元)。
新加坡和香港料将从中受益。
目前，两地管理的海外资金总额为1万亿美元，其中大约75%的资金来自亚洲。但波士顿咨询公司称，新加坡和香港或将在未来15-20年内超越瑞士。瑞士目前是最大的海外财富中心，总资产约为2.1万亿美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透新加坡2月20日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。