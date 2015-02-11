去年新加坡入境游客数量下滑 受累于本币升值和中国游客减少

路透新加坡2月11日 - 2014年新加坡入境游客量减少3%，至1,510万人次，而新加坡旅游局原先所做预估是较上年增长5-8%。这也是该国2009年以来首次遭遇年度入境游客数量回落。

在东南亚地区旅游市场增长放缓之际，新加坡元升值及中国游客数量减少均对新加坡入境游客数量产生影响。

然而，初估数据显示，去年入境游客停留时间和支出双双增长，这支持新加坡旅游业收入持平于235亿新加坡元（173亿美元）。

新加坡经常是游客前往周边国家旅行的中转站，旅游业占该国经济产出总量的4%左右。

但是，马来西亚航空公司去年发生的两起空难、泰国政治乱局以及中国对超低价旅游产品的清理都对新加坡旅游造成拖累。

中国反腐运动和经济增长放缓导致到新加坡赌场的阔绰中国客户减少，也令赌场VIP客流面临压力。

新加坡旅游局周三未给出对今年旅游市场的预估，但指出，因受不可预测因素的影响，今年将无法实现入境游客增长到1,700万人次的计划目标。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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