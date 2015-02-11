去年新加坡入境游客数量下滑 受累于本币升值和中国游客减少

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡2月11日 - 2014年新加坡入境游客量减少3%，至1,510万人次，而新加坡旅游局原先所做预估是较上年增长5-8%。这也是该国2009年以来首次遭遇年度入境游客数量回落。
在东南亚地区旅游市场增长放缓之际，新加坡元升值及中国游客数量减少均对新加坡入境游客数量产生影响。
然而，初估数据显示，去年入境游客停留时间和支出双双增长，这支持新加坡旅游业收入持平于235亿新加坡元（173亿美元）。
新加坡经常是游客前往周边国家旅行的中转站，旅游业占该国经济产出总量的4%左右。
但是，马来西亚航空公司去年发生的两起空难、泰国政治乱局以及中国对超低价旅游产品的清理都对新加坡旅游造成拖累。
中国反腐运动和经济增长放缓导致到新加坡赌场的阔绰中国客户减少，也令赌场VIP客流面临压力。
新加坡旅游局周三未给出对今年旅游市场的预估，但指出，因受不可预测因素的影响，今年将无法实现入境游客增长到1,700万人次的计划目标。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)