焦点：商品巨擘的新加坡交易中心被疑用于逃税 受到各国调查

路透新加坡4月12日 - 全球顶尖大宗商品公司的新加坡贸易中枢正在受到一些资源生产国政府的审查，怀疑他们利用设在这个东南亚金融中心的分支进行逃税活动。

全球一些最大的石油、矿产及软性商品公司每年从这个弹丸小国获得数以十亿美元计的营收，而在当地的税率却可能非常低，这在法律上无懈可击，除非他们故意压低集团内部交易的价格，将在其他国家的获利转移到这里。

这些公司矢口否认有任何不正当的转让定价行为，并称他们之所以在新加坡设立分支，是为了更加贴近亚洲客户、了解当地情况和贸易途径，因为这一地区在整体业务中所占比重越来越大。

根据新加坡的企业备案文件，全球最大的两家矿产商--必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX) (RIO.L)在2013年共在新加坡录得接近500亿美元的营收，合计净利超过20亿美元。

他们主要在新加坡从事贸易业务，这属于大批量、低利润率业务，包括从全球采购大宗商品再卖给客户。他们也从事物流和风险管理。

这些公司称，在新加坡设立分支不是为了避税，而是为了更好地服务客户。

澳洲和印尼税务部门称，正在调查他们是否只是为了把获利从大宗商品生产地转移出来。多数地区要求此类安排在避税以外还要有商业目的，集团内部交易价格要公平合理。澳洲和印尼都非常依赖矿业出口，全球矿商是他们的纳税大户。

澳洲税务局曾表示，正在对新加坡和瑞士的15个交易中心进行审计，预计会因此额外获得10亿美元的收入。税务局未指明涉及的企业，不过必和必拓和力拓周五在澳洲参议院的听证会上表示，其新加坡部门正被审计。

“我们与一些纳税人存在争端，这一目了然，”澳洲税务局局长乔丹(Chris Jordan)周三在一次参议院听证会上称。

印尼税务部门主管Sigit Priadi Pramudito最近对路透表示，大宗商品公司的转让定价安排非常令人担忧，但他没有点具体公司的名。

“比方说，一家公司以低廉价格把资源卖到新加坡，再从新加坡卖到全球，怎么获利？在新加坡，不就是这样吗？钱跑到哪里去了？在新加坡，对不对？那么印尼得到了什么？什么也没得到，”他说。

毕马威会计师事务所驻新加坡的税务合伙人Harvey Koenig表示，资源生产国一般是通过收取权利金的方式对资源开采征税，但“这些生产国仍然存在各种各样的担心，怕很大一部分利润没有留在国内，”不过他没有谈及具体的企业或调查。

**交易的场所**

新加坡长期以来是一个全球石油交易中心，当地有庞大的炼油产业，一些石油巨擘也在这里设立了运营中心，但最近几年，矿产以及其它大宗商品企业也纷纷来到这个东南亚岛国安营扎寨。

必和必拓于2012年关闭荷兰的销售部门并把所有金属交易业务整合到新加坡。公司称，在新加坡共计有员工约400名。

该公司在新加坡的销售业务，很多是通过BHP Billiton Marketing AG旗下的新加坡分支来进行的。BHP Billiton Marketing是设在瑞士巴尔市的一家实体。

据提交给新加坡当局的会计账目，这一部门2013-14会计年度的营收为386亿美元，获利10亿美元，而税率则为零。其瑞士母公司的会计账目尚未公开。

必和必拓表示，在新加坡取得的收入“大部分”都在澳洲缴纳了所得税。

“必和必拓是澳洲最大的纳税人，而且也认真履行了纳税义务，”该公司表示。

力拓周五在澳洲参议院的一次听证会上称，在新加坡进行的工作不易转移到其他地点。

“新加坡被视为在买方和卖方之间较为中立的地点，”力拓澳洲业务总经理Phil Edmands在参议院表示。

在新加坡设立交易中心的商品交易商越来越多，让在这里进行交易的商品企业从中受益。托克(Trafigura)、Gunvor、嘉吉(Cargill)、和维多(Vitol)等知名商品交易商都将交易中心设在新加坡。

根据新加坡的全球交易商计划，如果一家企业在该国从事的业务量足够大、配备高级别职员并使用该国的金融服务业，则可享受低至5%的特别税率。

较大型企业甚至可以私下得到更低的税率。

力拓表示，其在新加坡的税率为5%；而必和必拓拒绝透露享受到何种优惠。

新加坡财政部称，商品企业从商业角度出发，有很多理由在新加坡开展业务，包括该国“发达的船运和物流、金融与法律服务网络，”，而“税收优惠政策的对象是那些开展大量经济活动，为我国经济创造重大价值的企业”。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/徐文焰；审校 张涛/王洋)

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