新加坡交通的未来：无人驾驶巴士和卡车

路透新加坡10月12日（记者 Aradhana Aravindan） - 新加坡周一公布其公共交通的未来愿景，人们乘坐无人驾驶巴士出行，无人驾驶卡车车队跟在一名司机后在道路和高速公路上行驶。

新加坡简化其未来交通的计划从两辆自动驾驶汽车开始，这两辆车在遍布研究机构和教育机构的一个园区内行驶。

这两辆车是两个项目的先锋。一个项目由新加坡-麻省理工学院研究与科技联盟（SMART）和新加坡国立大学共同运作，另外一个项目由新加坡科技研究局运作。

美国的一些州和德国等国家也允许在公路上测试无人驾驶汽车。

由于土地和劳动力资源有限，新加坡希望自动驾驶汽车将鼓励居民更多地使用共用车辆和公共交通工具，避免道路堵塞问题进一步恶化。

“招聘公交车司机和卡车司机对我们来说是很大的挑战，”新加坡交通部常务秘书Pang Kin Keong表示。

“我们的人口不多，新加坡人并不热衷于这些工作。”（完）