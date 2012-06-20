新加坡超过香港成亚洲富人最多城市

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透新加坡6月20日电---据凯捷(Capgemini)(CAPP.PA)和加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)报告，新加坡去年超过香港，成为亚洲富人最多的城市，因股价下挫对香港的打击超过新加坡。
香港拥有逾100万美元投资资产的富人数量大幅减少，因其多数财富被股市套牢。香港去年的股市市值缩减16.7%。
相比亚洲其他地区，东南亚在全球市场动荡时期表现坚韧，因活跃的国内支出抵消了出口不振。
加拿大皇家银行财富管理新兴市场负责人Barend Janssens周三在新加坡对记者表示，香港高净值人士的数量去年减少17.4%，至8.36万人，新加坡则减少7.8%，至9.12万人。
2010年，香港超过新加坡成为亚洲富人最多的城市。
凯捷和加拿大皇家银行财富管理周二发布的一份报告显示，亚洲的百万富翁数量去年首次超过北美。
但该报告未提供新加坡和香港的预计富人数。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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