新加坡超过香港成亚洲富人最多城市

路透新加坡6月20日电---据凯捷(Capgemini)(CAPP.PA)和加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)报告，新加坡去年超过香港，成为亚洲富人最多的城市，因股价下挫对香港的打击超过新加坡。

香港拥有逾100万美元投资资产的富人数量大幅减少，因其多数财富被股市套牢。香港去年的股市市值缩减16.7%。

相比亚洲其他地区，东南亚在全球市场动荡时期表现坚韧，因活跃的国内支出抵消了出口不振。

加拿大皇家银行财富管理新兴市场负责人Barend Janssens周三在新加坡对记者表示，香港高净值人士的数量去年减少17.4%，至8.36万人，新加坡则减少7.8%，至9.12万人。

2010年，香港超过新加坡成为亚洲富人最多的城市。

凯捷和加拿大皇家银行财富管理周二发布的一份报告显示，亚洲的百万富翁数量去年首次超过北美。

但该报告未提供新加坡和香港的预计富人数。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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