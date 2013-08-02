新加坡企业：主权基金GIC认为西方银行业正复苏，或增加对金融业投资

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透新加坡8月2日 - 新加坡主权财富基金GIC称，其相信西方银行业正在复元，并且GIC有能力加大金融业投资力度。GIC是瑞银集团的单一最大股东。
GIC Private持有瑞银集团 6.45%的股份以及花旗集团 少量股份，其表示两家银行的获利均有改善，并对银行业者转变业务模式感到开心。
“两家银行都宣布对自身发展策略和业务构成作出好几项调整，所以我们显然已经与他们的管理层进行过讨论，”GIC投资长Lim Chow Kiat指出。
“我们对于这些改变感到兴奋，我们仍相信这些改变可以得到贯彻，”他在新闻简布会上补充道。GIC将在周五稍晚公布年报。
当被问及该基金是否有能力增加对金融行业的投资时，Lim表示，“我们当然有能力。”
他的评论可能受到投资者密切关注，后者正在等待英国政府出售在莱斯银行集团 和苏格兰皇家银行 的持股。
据行业刊物Institutional Investor，GIC是全球第四大主权财富基金，旗下管理的资产规模约有2,500亿美元。
**对中国持长期乐观看法**
Lim表示，他对于中国仍抱有正面的长期看法，但对该国近期内与影子银行系统和产能过剩有关的风险提高警惕。
“(中国的)现状是，他们正尝试改革经济体系，调整GDP构成，并为此出台前瞻性举措，因此这对长期前景非常有利，”他说。
“尽管如此，他们在作出改变的同时，仍面对经济增长减速过快，以及就业岗位流失过多的风险，”他补充道。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业