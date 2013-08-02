新加坡企业：主权基金GIC认为西方银行业正复苏，或增加对金融业投资

路透新加坡8月2日 - 新加坡主权财富基金GIC称，其相信西方银行业正在复元，并且GIC有能力加大金融业投资力度。GIC是瑞银集团的单一最大股东。

GIC Private持有瑞银集团 6.45%的股份以及花旗集团 少量股份，其表示两家银行的获利均有改善，并对银行业者转变业务模式感到开心。

“两家银行都宣布对自身发展策略和业务构成作出好几项调整，所以我们显然已经与他们的管理层进行过讨论，”GIC投资长Lim Chow Kiat指出。

“我们对于这些改变感到兴奋，我们仍相信这些改变可以得到贯彻，”他在新闻简布会上补充道。GIC将在周五稍晚公布年报。

当被问及该基金是否有能力增加对金融行业的投资时，Lim表示，“我们当然有能力。”

他的评论可能受到投资者密切关注，后者正在等待英国政府出售在莱斯银行集团 和苏格兰皇家银行 的持股。

据行业刊物Institutional Investor，GIC是全球第四大主权财富基金，旗下管理的资产规模约有2,500亿美元。

**对中国持长期乐观看法**

Lim表示，他对于中国仍抱有正面的长期看法，但对该国近期内与影子银行系统和产能过剩有关的风险提高警惕。

“(中国的)现状是，他们正尝试改革经济体系，调整GDP构成，并为此出台前瞻性举措，因此这对长期前景非常有利，”他说。