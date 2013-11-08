新加坡总理宣称打击黑客 官网随即被黑

欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
路透新加坡11月8日 -宣称与国际黑客组织“匿名者”（Anonymous）有关联的黑客周四攻击新加坡总理李显龙的官方网站，之前一天李显龙表示将不遗余力把黑客绳之以法。
当地媒体和博主称，黑客在总理办公室网站发布盖伊·福克斯（Guy Fawkes）面具的图像，写着“现在当个新加坡人真棒”。
面具下方是一篇文字，其中引述了李显龙的话称，当局将不遗余力把黑客绳之以法。
新加坡资讯通信发展管理局发言人称：“总理办公室主网站仍在运行，我们在努力修复被破坏的页面。”
而据社交媒体上的消息，新加坡总统府网站亦被攻击，但对此无法独立求证。
盖伊·福克斯是着名的17世纪历史人物，曾参与密谋炸英格兰议会。盖伊·福克斯面具，已成了“匿名者”的标志性符号。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。