新加坡总理宣称打击黑客 官网随即被黑

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡11月8日 - 宣称与国际黑客组织“匿名者”（Anonymous）有关联的黑客周四攻击新加坡总理李显龙的官方网站，之前一天李显龙表示将不遗余力把黑客绳之以法。

当地媒体和博主称，黑客在总理办公室网站发布盖伊·福克斯（Guy Fawkes）面具的图像，写着“现在当个新加坡人真棒”。

面具下方是一篇文字，其中引述了李显龙的话称，当局将不遗余力把黑客绳之以法。

新加坡资讯通信发展管理局发言人称：“总理办公室主网站仍在运行，我们在努力修复被破坏的页面。”

而据社交媒体上的消息，新加坡总统府网站亦被攻击，但对此无法独立求证。

盖伊·福克斯是著名的17世纪历史人物，曾参与密谋炸英格兰议会。盖伊·福克斯面具，已成了“匿名者”的标志性符号。（完）