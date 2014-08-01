新加坡推劳工新政 或损及商业形象

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡7月31日 - 新加坡开始实施要求雇主在招人时优先考虑当地人的劳工新政，分析师认为这可能损及新加坡的商业友好形象。

8月1日起，雇主若要聘请月薪不超过1.2万新元（9,700美元）的职位，必须先在新加坡劳动力发展局的工作资讯库中刊登招聘广告两星期，然后才能寻求聘用外籍人士。

许多跨国公司譬如谷歌 、微软 、宝洁 和BP 等，都把区域总部设在新加坡，因新加坡政治、经济局势稳定、税收较低，且能够吸引来亚洲和全球的人才。

新加坡340多万劳动力队伍中，有约38%是外籍人士。而新加坡政府出台了一系列政策，旨在化解新加坡当地人对越来越多外籍人士流入新加坡的忧虑。

经济学家称，对外籍人士的就业限制可能影响新加坡作为开放、自由经济体的形象。

路透访问的12家招聘服务机构中，有10家表示过去一年招人的难度加大，并且这种趋势料将继续。

瀚纳仕（Hays）区域负责人Chris Mead指出，新加坡在企业招聘外籍人士方面的政策非常严格，这将导致新加坡技能人才紧缺的情况恶化。

有几家招聘机构称，预计会有更多的企业将某些部门移往其他国家，IT和制造业最有可能受到影响。（完）