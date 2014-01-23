新加坡员工不快乐 印度人最享受工作乐趣--调查

路透新加坡1月22日（记者 Brian Leonal） - 荷兰人力资源服务公司任仕达（RandstadGroup）周三发布的调查显示，新加坡员工是亚洲最不快乐的员工，他们中有近三分之二可能会在未来一年里辞职。

新加坡是全球金融和贸易中心，拥有世界一流的设施，人均收入也很高。但近年来，随着生活成本上升，加上来自外籍员工的竞争，公众的不满达到空前水平。

任仕达世界工作报告（World of WorkReport）显示，23%的新加坡员工感到没动力，觉得他们的技能未得到有效发挥；64%的新加坡员工计划在未来12个月离职。

不适应公司文化、老板难缠、工作强度大报酬低，是新加坡员工感到不满的主要原因。

根据调查，印度员工是亚洲最快乐的员工，他们中的70%左右觉得工作有挑战性、有动力并从中受益。任仕达的调查覆盖了来自新加坡、马来西亚、香港、中国内地、印度、日本、澳大利亚和新西兰的1.4万名员工和专业人士。

新加坡员工如今更加重视工作与生活的平衡。调查显示，50%的新加坡员工视此为留在一家公司的主要原因。2012年调查中，该比例为15%。

但55%的雇主承认，他们在创造弹性工作选择方面的表现平平或不佳。71%的雇主还称，管理不同年龄阶层的员工是最大的挑战之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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