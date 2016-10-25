焦点：新加坡金管局认为GDP增长前景受抑 通胀压力亦微弱

路透新加坡10月25日 - 新加坡金融管理局周二表示，该国经济增长疲软的前景料将令通胀压力保持微弱，突显出在全球需求疲弱的环境下，该国经济前路崎岖。

金管局在半年度宏观经济评估报告中称，新加坡经济2016年产出缺口可能略微为负，明年缺口可能稍有拉大。

“国内生产总值(GDP)成长前景疲软、劳动力市场出现闲置，且进口通胀受抑，在这种环境下，金管局认为核心通胀率中期内会逐步升向历史平均水平2%。”

报告还称，若全球需求持续疲弱，通胀前景恐有下调风险。

“通缩压力的跨境溢出效应恐给新加坡通胀前景造成下修风险，尤其考虑到全球需求疲弱的现象可能还会持续。”金管局说道。

本月稍早，尽管第三季经济意外大幅萎缩，金管局仍维持政策稳定不变。

并称有必要在“较长时间”内采取中性政策立场，突显了经济前景的低迷，有越来越多分析师称经济衰退的风险意味着金管局可能迫不得已在例行政策会议时间之外实施宽松举措。

过去两年，新加坡经济一直受抑于中国经济减速、全球需求疲弱以及全球油价下跌。

金管局称，2015年1月以来的政策宽松举措累积效应将继续支持经济增长，并帮助确保中期物价稳定。

金管局重申，今年核心通胀率料平均在1%左右，2017年料升至1-2%。

金管局表示，能源相关商品物价将开始推升通胀。

金管局称，整体通胀可能在今年第四季转为正值。金管局维持对2017年整体通胀将从今年的负0.5%左右升至正0.5-1.5%的预估不变。

金管局称分析表明，“2015年1月以来金管局采取的宽松政策举措，有近六成的效应还未传导至经济中”。(完)