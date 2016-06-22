新加坡金管局宣布将人民币投资纳入外汇储备

路透新加坡6月22日 - 新加坡金管局周三表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。

“这一举措是对中国金融市场稳步、精准自由化的认可，也代表机构投资者愈发接纳将人民币纳入全球资产组合，”新加坡金管局在其声明中称。

新加坡金管局表示，自2012年以来其一直在通过合格境外机构投资者制度(QFII)和银行间债市来进行人民币金融投资，但表示这些投资未被纳入官方外储，因之前这类资金在汇回方面受到限制。(完)