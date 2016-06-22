新加坡金管局宣布将人民币投资纳入外汇储备

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透新加坡6月22日 - 新加坡金管局周三表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。
“这一举措是对中国金融市场稳步、精准自由化的认可，也代表机构投资者愈发接纳将人民币纳入全球资产组合，”新加坡金管局在其声明中称。
新加坡金管局表示，自2012年以来其一直在通过合格境外机构投资者制度(QFII)和银行间债市来进行人民币金融投资，但表示这些投资未被纳入官方外储，因之前这类资金在汇回方面受到限制。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧/艾茂林)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。