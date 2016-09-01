新加坡寨卡病毒感染病例超过150例，中国加强口岸防控

路透新加坡/北京9月1日 - 中国周四加强口岸防控，增强对来自新加坡的人员和货物的检查，因新加坡寨卡病毒疫情蔓延，而且已经确认马来西亚至少出现一个感染病例。

新加坡当局表示，截至周四中午，已经发现151人感染寨卡病毒，其中包括两名孕妇。新加坡周六公布首例本土寨卡病毒感染病例。

新加坡政府稍早表示，此前发现的115例感染病例中，有半数为外国人，主要来自中国、印度和孟加拉国，其中大多数人已经痊愈。据信其中很多患者是在新加坡建筑或海洋产业工作的外籍工人。

目前已经在最先出现感染寨卡病毒的聚居区以外的区域，发现新的感染病例。

马来西亚确认首例寨卡病毒感染病例，是一名最近曾去过新加坡的女性。

美国、澳洲等国已经发出旅游警示，提醒孕妇及打算怀孕的女性避免前往新加坡。

之前曾报导称美国佛罗里达州南部非旅游人群中发现将近50例寨卡病例，目前官方表示捕获了第一批对病毒测试呈阳性反应的蚊子，进一步证实疫情在美国本地传播的报导。

新加坡旅游局表示，目前评估旅游产业受到的影响还为时过早，强调新加坡仍是一个“安全的旅游地点”。

新加坡经济十分依赖贸易，中国是新加坡极其重要的海外市场；寨卡疫情爆发之际，正赶上两国均出现整体出口下滑且经济成长放缓。

“如果情况持续，当然会有负面影响，不过很难以百分比或者多少美元来量化，”新加坡大华银行经济分析师Francis Tan说。

马来西亚与新加坡之间有两个陆路边境口岸，马国已要求前往新加坡的人使用防蚊剂并遮盖皮肤，以防被叮咬。每日有数以万计的人在两国之间流动。

新加坡疫情出现后，印尼也加大保护力度，加强对来自新加坡的到访者实施检查，并在机场和边境检查站安排了医护人员。(完)