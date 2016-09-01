新加坡寨卡病毒感染病例超过150例，中国加强口岸防控

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡/北京9月1日 - 中国周四加强口岸防控，增强对来自新加坡的人员和货物的检查，因新加坡寨卡病毒疫情蔓延，而且已经确认马来西亚至少出现一个感染病例。
新加坡当局表示，截至周四中午，已经发现151人感染寨卡病毒，其中包括两名孕妇。新加坡周六公布首例本土寨卡病毒感染病例。
新加坡政府稍早表示，此前发现的115例感染病例中，有半数为外国人，主要来自中国、印度和孟加拉国，其中大多数人已经痊愈。据信其中很多患者是在新加坡建筑或海洋产业工作的外籍工人。
目前已经在最先出现感染寨卡病毒的聚居区以外的区域，发现新的感染病例。
马来西亚确认首例寨卡病毒感染病例，是一名最近曾去过新加坡的女性。
美国、澳洲等国已经发出旅游警示，提醒孕妇及打算怀孕的女性避免前往新加坡。
之前曾报导称美国佛罗里达州南部非旅游人群中发现将近50例寨卡病例，目前官方表示捕获了第一批对病毒测试呈阳性反应的蚊子，进一步证实疫情在美国本地传播的报导。
新加坡旅游局表示，目前评估旅游产业受到的影响还为时过早，强调新加坡仍是一个“安全的旅游地点”。
新加坡经济十分依赖贸易，中国是新加坡极其重要的海外市场；寨卡疫情爆发之际，正赶上两国均出现整体出口下滑且经济成长放缓。
“如果情况持续，当然会有负面影响，不过很难以百分比或者多少美元来量化，”新加坡大华银行经济分析师Francis Tan说。
马来西亚与新加坡之间有两个陆路边境口岸，马国已要求前往新加坡的人使用防蚊剂并遮盖皮肤，以防被叮咬。每日有数以万计的人在两国之间流动。
新加坡疫情出现后，印尼也加大保护力度，加强对来自新加坡的到访者实施检查，并在机场和边境检查站安排了医护人员。(完)
(编译 杜明霞/郑茵 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。