新加坡确认寨卡疫情扩散 更多国家发出旅游警示

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透新加坡8月30日 - 新加坡寨卡确诊病例周二增至82例；美国也加入发出旅游警示之列，提醒孕妇及打算怀孕的女性避免前往新加坡。
周二美国发出警示，提醒孕妇不要前往新加坡；此前澳大利亚、台湾和韩国都发出了警示。
有消息称寨卡病毒似正在疫情最初爆发的地区之外传播，于是上述国家纷纷发出警示；新加坡卫生部和国家环境局在联合声明中称，周二确诊的26个新增病例中，至少有五例是在新加坡东南部的阿裕尼(Aljunied)地区发现的。
这波疫情爆发及接连的旅游警示，可能对新加坡这个全球最繁忙旅运中心之一的旅游业构成打击；新加坡原本就已为了在全球成长乏力之际走出景气滑坡而苦恼。
新加坡旅游局称，目前考虑疫情对旅游业的影响为时过早，并称新加坡仍是安全的旅游地点。
新加坡周末报告首例寨卡病毒本地感染病例，自那之后确认感染病例数不断增加。但至少已有36人完全康复。
新加坡爆发寨卡疫情之后，邻国马来西亚和印尼均加强了保护措施，包括在机场和边境口岸进行体温筛查。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。