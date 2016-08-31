新加坡确认寨卡疫情扩散 更多国家发出旅游警示

路透新加坡8月30日 - 新加坡寨卡确诊病例周二增至82例；美国也加入发出旅游警示之列，提醒孕妇及打算怀孕的女性避免前往新加坡。

周二美国发出警示，提醒孕妇不要前往新加坡；此前澳大利亚、台湾和韩国都发出了警示。

有消息称寨卡病毒似正在疫情最初爆发的地区之外传播，于是上述国家纷纷发出警示；新加坡卫生部和国家环境局在联合声明中称，周二确诊的26个新增病例中，至少有五例是在新加坡东南部的阿裕尼(Aljunied)地区发现的。

这波疫情爆发及接连的旅游警示，可能对新加坡这个全球最繁忙旅运中心之一的旅游业构成打击；新加坡原本就已为了在全球成长乏力之际走出景气滑坡而苦恼。

新加坡旅游局称，目前考虑疫情对旅游业的影响为时过早，并称新加坡仍是安全的旅游地点。

新加坡周末报告首例寨卡病毒本地感染病例，自那之后确认感染病例数不断增加。但至少已有36人完全康复。

新加坡爆发寨卡疫情之后，邻国马来西亚和印尼均加强了保护措施，包括在机场和边境口岸进行体温筛查。(完)