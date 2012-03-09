新航鼓励飞行员无薪休假 最长两年

路透新加坡3月9日电---新加坡航空(SIAL.SI)周五表示，航空业受需求疲软和燃油价格上涨冲击，因此新航鼓励飞行员自愿休无薪假，最长可达两年。

以市值计，新航是世界第二大航空公司。

新航第三季净利大幅下降53%，且近期宣布货运运能削减20%，并提高燃油附加费。

新航发言人Nicholas Ionides在电邮中称，无薪假可从一周到两年不等，以应对飞行员过剩问题。

Ionides说：“2009-10年全球金融危机，是导致当前产能过剩的原因之一。并且，後来的经济增长速度也慢于预期。”

他补充道，选择无薪休假的飞行员获得公司书面批准後，休假期间可为其他航空公司工作。

Ionides称新航当前无强制休假计划，并认为眼下的情况只是暂时的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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