新加坡金管局局长称不清楚经济衰退风险是否增加（更新版）

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路透新加坡9月6日 - 新加坡金管局局长孟文能称，他还不清楚经济衰退风险是否增加。

他是在新加坡外国记者协会讲话时做此番表述的。

因英国退欧事件以及全球需求走弱，8月金管局将今年的经济增速预估从之前的1-3%下调至1-2%，并且保持推出更多政策刺激措施的可能性。

孟文能并称，初步迹象表明，国内寨卡病毒的爆发可能仅对经济产生小幅影响。他还表示，目前评估寨卡病毒对新加坡的影响为时过早。(完)