新加坡金管局局长称不清楚经济衰退风险是否增加（更新版）

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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路透新加坡9月6日 - 新加坡金管局局长孟文能称，他还不清楚经济衰退风险是否增加。
他是在新加坡外国记者协会讲话时做此番表述的。
因英国退欧事件以及全球需求走弱，8月金管局将今年的经济增速预估从之前的1-3%下调至1-2%，并且保持推出更多政策刺激措施的可能性。
孟文能并称，初步迹象表明，国内寨卡病毒的爆发可能仅对经济产生小幅影响。他还表示，目前评估寨卡病毒对新加坡的影响为时过早。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。